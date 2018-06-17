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Два друга из Китая уволились, чтобы приехать поддержать Лионеля Месси в матче с Исландией
Два друга из Китая, которые являются страстными поклонниками нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, уволились с работы ради поездки на чемпионат мира в Россию. Об этом они рассказали перед матчем группового этапа Аргентина - Исландия на московском стадионе "Спартак".
Два молодых человека сразу огорошили: "Спрашивай, только без видео и фото. Один из нас до сих пор не рассказал семье, на что пошел. Не хочется, чтобы они узнали об этом так. Да и английский он так и не выучил толком".
Бао Шэню и его другу по 25 лет. Оба они из Ханчжоу (город в 180 км от Шанхая), вместе ходили в школу, вместе поступили на филологический факультет одного из местных университетов, закончили его с отличием два года назад, а вот дальше их карьерные пути разошлись: Бао Шэнь нашел работу в пиар-агентстве, а его друг начал продавать машины популярной местной марки.
"Мы со старшей школы начали фанатеть от Месси", - рассказал Бао Шэнь. "Точнее, я к футболу всегда относился достаточно спокойно, просто иногда смотрел по телевизору самые афишные встречи, но вот мой друг, он буквально живет им, сам много играет. Он несколько раз уходил из дома, когда родители отказывали ему в его увлечении, и приходил ночевать в мою семью", - делился со смехом молодой человек.
Друзья пытались купить билеты на матчи в России, но ни одного им так и не досталось. Несмотря на это, в среду они прилетели в Москву. "Но нам было все равно, мы хотели хотя бы познакомиться с аргентинскими болельщиками, немного проникнуться их культурой, ведь они только и говорят сейчас о Месси. Да и на чемпионатах мира мы, само собой, еще не были и теперь не жалеем - здесь классно".
ТАСС
Два молодых человека сразу огорошили: "Спрашивай, только без видео и фото. Один из нас до сих пор не рассказал семье, на что пошел. Не хочется, чтобы они узнали об этом так. Да и английский он так и не выучил толком".
Бао Шэню и его другу по 25 лет. Оба они из Ханчжоу (город в 180 км от Шанхая), вместе ходили в школу, вместе поступили на филологический факультет одного из местных университетов, закончили его с отличием два года назад, а вот дальше их карьерные пути разошлись: Бао Шэнь нашел работу в пиар-агентстве, а его друг начал продавать машины популярной местной марки.
"Мы со старшей школы начали фанатеть от Месси", - рассказал Бао Шэнь. "Точнее, я к футболу всегда относился достаточно спокойно, просто иногда смотрел по телевизору самые афишные встречи, но вот мой друг, он буквально живет им, сам много играет. Он несколько раз уходил из дома, когда родители отказывали ему в его увлечении, и приходил ночевать в мою семью", - делился со смехом молодой человек.
Друзья пытались купить билеты на матчи в России, но ни одного им так и не досталось. Несмотря на это, в среду они прилетели в Москву. "Но нам было все равно, мы хотели хотя бы познакомиться с аргентинскими болельщиками, немного проникнуться их культурой, ведь они только и говорят сейчас о Месси. Да и на чемпионатах мира мы, само собой, еще не были и теперь не жалеем - здесь классно".
ТАСС
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