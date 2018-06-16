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Александр Кержаков: не сомневаюсь, что ЧМ-2018 может стать лучшим за всю историю

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы сборной России над сборной Саудовской Аравии со счётом 5:0 в матче открытия чемпионата мира.

"В сегодняшней победе ничего удивительного нет. Был уверен, что мы крупно обыграем Саудовскую Аравию. Не понимал, с чего у нас была такая паника и почему поднялась какая-то суета вокруг этого матча ещё до его начала. Я был уверен, что мы намного сильнее саудовской сборной. Ещё до начала игры знал, что результат будет в нашу пользу. Ребята – молодцы, здорово сыграли и реализовали моменты, которые у них были. Понятно, никто не ожидал, что будет 5:0. Думал, мы выиграем этот матч легко со счётом 2:0 или 3:0. Конечно, надеялся, что сборная России не пропустит. Но это не так важно, главное, чтобы мы выигрывали.

Кто сегодня из сборной России был лучшим? Лично для меня – Сергей Игнашевич, Юрий Газинский и Александр Головин.

Что касается критики Черчесова и выхода из группы, то 25 июня после матча с Уругваем мы будем делать промежуточные выводы. Даже, скорее всего, сможем дать оценку, как готова сборная России и правильно ли она готовилась к чемпионату мира.

Не скажу, что Саудовская Аравия была суперорганизованной командой в сегодняшнем матче. Индивидуально их футболисты не так плохо оснащены. Они хорошо принимают мяч, есть техничные футболисты. Но нет грамотного построения между линиями, тактически они не так хорошо обучены.

Не сомневаюсь, этот турнир будет лучшим чемпионатом мира за всю историю. И церемония открытия это показала. Надеюсь, это прекрасный старт всего ЧМ и на этой же чудесной ноте он пройдёт до 15 июля. Было приятно наблюдать за всем происходящим", - цитирует Кержакова "Чемпионат.сом".
Теги: Кержаков Сборная России
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:16) #
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Его мнение такое важное...больше некого спросить....когда же он начнёт где то работать...одни песни на экране...ответственности ни за что ....а просто супер какой то герой....не в семье... не в работе...а просто ТУСОВЩИК.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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