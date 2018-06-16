Антуан Гризманн: сегодня видеоповтор помог нам

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Австралией (2:1) на ЧМ-2018."Всегда приятно выиграть первый матч. Сегодня сборная Франции показала не лучший футбол, нам есть над чем работать, можем играть лучше. Сегодня видеоповтор помог нам. Теперь будем более спокойными в следующем матче", — цитирует Гризманна RMC.