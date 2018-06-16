Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4623
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|78
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119639
|Mузыка
|5726
|Зенит
|104688
|КБ-Гостевая
|26754
|кто чо любит пажрать?
|3198
|Угадываем игроков
|18336
Новости партнеров
Лента новостей:
15:33
Власти Ростовской области ставят перед "Ростовом" задачу попасть в еврокубки в предстоящем сезоне (1)
Власти Ростовской области ставят перед "Ростовом" задачу попасть в еврокубки в предстоящем сезоне (1)
15:20
Стартовый состав Франции в матче с Австралией стал самым юным на чемпионатах мира с 1930 года (1)
Стартовый состав Франции в матче с Австралией стал самым юным на чемпионатах мира с 1930 года (1)
Антуан Гризманн: сегодня видеоповтор помог нам
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Австралией (2:1) на ЧМ-2018.
"Всегда приятно выиграть первый матч. Сегодня сборная Франции показала не лучший футбол, нам есть над чем работать, можем играть лучше. Сегодня видеоповтор помог нам. Теперь будем более спокойными в следующем матче", — цитирует Гризманна RMC.
"Всегда приятно выиграть первый матч. Сегодня сборная Франции показала не лучший футбол, нам есть над чем работать, можем играть лучше. Сегодня видеоповтор помог нам. Теперь будем более спокойными в следующем матче", — цитирует Гризманна RMC.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.