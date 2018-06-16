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Александр Головин признан лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18

По итогам опроса на официальном сайте московского ЦСКА полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком команды в сезоне-2017/18.

Головин принял участие в 43 матчах за ЦСКА в минувшем сезоне и забил 7 голов. Второе место занял вратарь Игорь Акинфеев, третьим стал хавбек Понтус Вернблум. В голосовании участвовали 8207 человек.

Напомним, сейчас Головин в составе сборной России принимает участие в домашнем чемпионате мира.

ПФК ЦСКА
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 19:50
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10
(1)
№10 Написал: tantara002 (Сегодня, 20:38) #
  • +1
  •  (1)
online

Всего лишь в команде .....он .

Цитата: stainless
Пивовед,
Не разглядели ваши горе-скауты Головина и Жиркова

На счёт жиркова .. скажи спасибо Жорже . Жиркова и ваш вонючий усатый очколиз не заметил , Чебаркульский петух


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Пивовед,
Не разглядели ваши горе-скауты Головина и Жиркова

не звезди..
фиг с ним , с Головиным- он ещё слишком молод, чтоб о нём говорить с придыханием.
пусть хотя бы ещё один такой сезон проведёт- потом можно будет делать выводы.

слишком много у нас было таких *выдающихся*, так и оставшихся в подающих надежды и в итоге сошедших со сцены в забвении.

а вот Жиркова не замай- ты прекрасно знаешь, что при возвращении из Челси, Юрий желал перейти именно в Спартак.
.Но именно Гинер очень странно себя повёл - не пустив Юру обратно в ЦСКА, которому Жирков отдал до того пять лет, но при этом сделал всё, чтоб заблокировать переход Жиркова в Спартак
Поэтому за Жиркова не надо.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Справедливо! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№7 Написал: stainless (Сегодня, 20:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Не разглядели ваши горе-скауты Головина и Жиркова
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:17) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Пивовед,
Завидуй молча, это не жига арабский, а нормальный пацан smile викинг наш новый


викингвикинг-пингвикинг..
настолько важный, что такой брульянт никто, кроме вас, не разглядел в глубинах английского пердива..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: stainless (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Завидуй молча, это не жига арабский, а нормальный пацан smile викинг наш новый
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:06) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ctdthysqjktym
8207? Маловато как-то.


так все болельщики ЦСКА и проголосовали.
по два раза.

Цитата: stainless
перейти в ЦСКА, ведь это очень большой клуб.


естественно- по сравнению с его родным Фрамом и нынешним БристольСити даже Анжи будет выглядеть очень большим клубом.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:02) #
  • -1
  •  (3)

8207? Маловато как-то.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: stainless (Сегодня, 19:55) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
и плюс: Защитник сборной Исландии Хёрдур Магнусон заявил, что согласился перейти в ЦСКА. Сегодня 25-летний футболист отыграл 90 минут в матче чемпионата мира против Аргентины (1:1).

— Я подписал личные бумаги и дал согласие на переход, теперь дело за доверенностью между клубами, — сказал Магнусон. — Давайте подождем, что будет в ближайшее время. Естественно, я хочу перейти в ЦСКА, ведь это очень большой клуб.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: казылык (Сегодня, 19:55) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Бавария»
Какого ЦСКА?Он же в Ювентусе давно))
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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