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Форвард сборной Польши получил травму в сочинском дельфинарии

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик получил травму перед первым матчем своей команды на чемпионате мира по футболу. Милик повредил руку, поскользнувшись на мокром полу в сочинском дельфинарии, сообщает Football Italia.

Отмечается, что Аркадиуш после падения испытывал сильную боль. Было подозрение на перелом, однако медобследование зафиксировало только ушиб.

Первый матч группового этапа ЧМ-2018 сборная Польши проведёт с национальной командой Сенегала. Встреча состоится в Москве на стадионе "Открытие Арена" 19 июня. Позже поляки сыграют с Колумбией (24 июня, Казань) и Японией (28 июня, Волгоград).

"Чемпионат.сом"
Теги: Сборная Польши
Сегодня, 20:04
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(2)
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:25) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Дотянулся проклятый Сталин...

вода Москвы.
кафель Кремля.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дотянулся проклятый Сталин...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: vermis_64
Не куй шляться по злачным местам.

я прям краснею- чего злачного он хотел найти в дельфинарии ?



Ну, поляки, они такие затейники.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:21) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Не куй шляться по злачным местам.

я прям краснею- чего злачного он хотел найти в дельфинарии ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 20:12) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
пшеки раздуют из мухи слона ...происки и длинная рука Москвы...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:07) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не куй шляться по злачным местам.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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