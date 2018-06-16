Форвард сборной Польши получил травму в сочинском дельфинарии

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик получил травму перед первым матчем своей команды на чемпионате мира по футболу. Милик повредил руку, поскользнувшись на мокром полу в сочинском дельфинарии, сообщает Football Italia.Отмечается, что Аркадиуш после падения испытывал сильную боль. Было подозрение на перелом, однако медобследование зафиксировало только ушиб.Первый матч группового этапа ЧМ-2018 сборная Польши проведёт с национальной командой Сенегала. Встреча состоится в Москве на стадионе "Открытие Арена" 19 июня. Позже поляки сыграют с Колумбией (24 июня, Казань) и Японией (28 июня, Волгоград).