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Рагнар Сигурдссон: ничья с Аргентиной — заслуга всей сборной Исландии

Защитник "Ростова" и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон прокомментировал результат матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Аргентины (1:1).

"егодняшний результат — подвиг вратаря или усилие всей команды? Вратарь — часть этой команды — поэтому да, это заслуга команды. Хотя вратарь сделал прекрасный сейв", - цитирует игрока "Чемпионат.сом".

Во втором туре сборная Аргентины встретится с Хорватией (21 июня, Нижний Новгород), национальная команда Исландии сыграет с Нигерией (22 июня, Волгоград).
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 20:07
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№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 20:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тактика отбойной игры дает результат, но это не тот футбол который хочется смотреть, он вызывает раздражение, когда взрослые дядьки ведут себя как пакостливые дети.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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