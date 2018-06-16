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Колумбийский судья Рольдан назначен на матч ЧМ-2018 между сборными Англии и Туниса

Колумбийская бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом обслужит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между сборными Англии и Туниса, сообщает официальный сайт ФИФА.

Встреча группы G состоится в понедельник в Волгограде (начало - 21:00 мск). Ассистентами Рольдана будут колумбийцы Александер Гузман и Кристиан де ла Круз. Четвертым судьей назначен Рикардо Монтеро из Коста-Рики.
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