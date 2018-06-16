Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26755
Политика и события в стране и мире 4625
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 78
Ситуация на юго-востоке Украины 119639
Mузыка 5726
Зенит 104688
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Сборная Перу в Саранске уступила Дании

Сборная Перу в матче чемпионата мира в Саранске уступила Дании (0:1).

Чемпионат мира-2018

Группа С

Перу – Дания – 0:1 (0:0)

Перу – Гальесе, Родригес, Трауко, Адвинкула, Рамос, Флорес (Герреро, 62), Тапия (Акино, 87), Каррильо, Куэва, Фарфан (Руидиас, 85), Йотун.

Дания – Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Кристенсен (Йоргенсен, 81), Квист (Шене, 36), Дилэйни, Эриксен, Систо (Брэйтуэйт, 67), Йоргенсен, Поульсен.
Сегодня, 20:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
22
(0)
№22 Написал: stainless (Сегодня, 21:41) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Faraon,
Вы в шайбе 4 матча подряд чмокали с антирекордом кхл
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№21 Написал: Faraon (Сегодня, 21:37) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: stainless
tantara002,
А вы всем стадом у пляжного ЦСКА wink

А вы у футбольного в последнем дерби,трешку вынулиstuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№20 Написал: stainless (Сегодня, 21:35) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
tantara002,
А вы всем стадом у пляжного ЦСКА wink
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№19 Написал: Faraon (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: tantara002
Цитата: Faraon
Пососи
Это твой удел ослег

Так они сегодня всем табуном .... у регбийного Спартака

Шлифанули в регби?!мелочь,а приятно!
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№18 Написал: tantara002 (Сегодня, 21:25) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: Faraon
Пососи
Это твой удел ослег

Так они сегодня всем табуном .... у регбийного Спартака


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№17 Написал: Faraon (Сегодня, 21:23) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Ильюша золото
Faraon,
Пососи

Это твой удел ослег
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№16 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Faraon,
Пососи


--------------------
Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
хороший матч.пока что из тех что видел на этом чм не было ни одного,где была бы откровенная вата.это действительно футбольный праздник!


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№14 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Чумавой матч,обе команды играли на больших скоростях,но Дания была чуть удачливее.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№13 Написал: Faraon (Сегодня, 21:11) #
  • -7
  •  (7)

Дания одержала победу в стиле ЦСКА,забили на дурака,а потом на говнофарте отбивались,ну а фан фан тюльпан показал свой уровень
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Blessing
Перу красавцы, настоящие ИГРОКИ, с большой буквы. Это вам не Рейнгольд, с его "на поле надо пахать", здесь другое футбольное воспитание "на поле надо играть".


То,как команда облажалась,не даёт Вам права,
так тонко её троллить...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№11 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
А что, в футболе такого не бывает...., поражение совсем не по делу.

все по делу, не забиваешь ты - забивают тебе


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№10 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: vermis_64
Красавцы просрали. Причем по собственной вине.

А что, в футболе такого не бывает...., поражение совсем не по делу.
Вот сегодня, все восхищались исландцами, в ничейку сгоняли, стоя у ворот, а я восхищаюсь игрой, и покуй, что просрали, все равно молодцы, а на исландцев плевать.


Не вижу противоречия. А исландцы молодцы! А аргентосы - лошары.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:07) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Инки(перуанцы)

аргентина тоже под инками ходила


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
Перу красавцы, настоящие ИГРОКИ, с большой буквы. Это вам не Рейнгольд, с его "на поле надо пахать", здесь другое футбольное воспитание "на поле надо играть".

Если б не волнение их... А так соглашусь, когда играют южноамериканские команды, всегда, есть на что посмотреть!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Красавцы просрали. Причем по собственной вине.

просто скандинавские боги были сегодня сильнее Инков


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 21:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Инки(перуанцы) понравились...не смотря на поражение..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:05) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Красавцы просрали. Причем по собственной вине.

А что, в футболе такого не бывает...., поражение совсем не по делу.
Вот сегодня, все восхищались исландцами, в ничейку сгоняли, стоя у ворот, а я восхищаюсь игрой, и покуй, что просрали, все равно молодцы, а на исландцев плевать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:03) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Дааа, Дании ,дико, фартануло! Но футбол классный был!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Перу красавцы, настоящие ИГРОКИ, с большой буквы. Это вам не Рейнгольд, с его "на поле надо пахать", здесь другое футбольное воспитание "на поле надо играть".



Красавцы просрали. Причем по собственной вине.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Все играют, а мы "выносим".


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Перу красавцы, настоящие ИГРОКИ, с большой буквы. Это вам не Рейнгольд, с его "на поле надо пахать", здесь другое футбольное воспитание "на поле надо играть".


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.