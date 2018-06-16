Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26755
Политика и события в стране и мире 4625
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 78
Ситуация на юго-востоке Украины 119639
Mузыка 5726
Зенит 104688
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Чемпионат мира в России уже побил рекорд прошлого турнира по незабитым в игре пенальти

Чемпионат мира в России уже побил рекорд прошлого розыгрыша турнира в Бразилии по незабитым в игре пенальти.

На третий день нынешнего турнира уже два таких примера (аргентинец Лионель Месси и перуанец Кристиан Куэва). Бразилии был только один такой случай: тогда с 11-метровой отметки промахнулся француз Карим Бензема в игре группы E против Швейцарии (5:2).
Сегодня, 21:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.