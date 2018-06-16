Чемпионат мира в России уже побил рекорд прошлого турнира по незабитым в игре пенальти

Чемпионат мира в России уже побил рекорд прошлого розыгрыша турнира в Бразилии по незабитым в игре пенальти.На третий день нынешнего турнира уже два таких примера (аргентинец Лионель Месси и перуанец Кристиан Куэва). Бразилии был только один такой случай: тогда с 11-метровой отметки промахнулся француз Карим Бензема в игре группы E против Швейцарии (5:2).