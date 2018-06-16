В Москве открыто движение по улице, на которой таксист сбил пешеходов

Открыто движение по улице Ильинка, на которой произошло ДТП, сообщает Твиттер ЦОДД.- Движение по Ильинке открыто, - говорится в сообщении.По данным ГУ МВД по Москве, в результате ДТП пострадали семь человек. В районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов.Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. По информации агентства "Интерфакс", среди пострадавших есть граждане Мексики. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.