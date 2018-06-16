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В Москве открыто движение по улице, на которой таксист сбил пешеходов

Открыто движение по улице Ильинка, на которой произошло ДТП, сообщает Твиттер ЦОДД.

- Движение по Ильинке открыто, - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД по Москве, в результате ДТП пострадали семь человек. В районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. По информации агентства "Интерфакс", среди пострадавших есть граждане Мексики. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 21:15
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№5 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Надо что-то делать с этими таксистами на законодательном уровне. Ездить стали хуже маршруток. Множество аварий сейчас с их участием. Раньше маршруток боялся, сейчас всё большее внимание на дороге белому солярису с шашечками.... особенно из Яндекс такси. Ездят как хотят. Видел лично два раза, когда трупы вытаскивали! Главное быстрее доехать и взять нового клиента...
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№4 Написал: miktar (Сегодня, 21:42) #
  • +2
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Давай,пускай в РОССИЮ всех кто дешевле. Свои пары ,пусть у родителей просят. 30% молодых не могут найти работу, из-за мээра и ему подобных


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:39) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
анее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году


дадада.
этот тот самый представитель мастеров автоводительских искусств из Очень Средней Азии, водительские права которых ЗАЧЕМ-ТО признала госдума к списку действительных на территории РФ и разрешающих работу водятлами на этой самой территории..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
подкупили поди ....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:21) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
уе6ок.закрыть дебила


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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