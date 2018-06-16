Поульсен признан лучшим футболистом матча ЧМ-2018 Перу - Дания

Нападающий сборной Дании по футболу Юссуф Поульсен признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира между командами Перу и Дании.В субботу сборная Дании одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче группы С.