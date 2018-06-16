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Поульсен признан лучшим футболистом матча ЧМ-2018 Перу - Дания

Нападающий сборной Дании по футболу Юссуф Поульсен признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира между командами Перу и Дании.

В субботу сборная Дании одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче группы С.
Теги: Сборная Перу Сборная Польши
Сегодня, 21:16
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(0)
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:26) #
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  •  (6)
online

ФИФА, увольняй тех дибилов, которые выбирают лучших игроков матча
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:19) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Шмейхель больше заслужил
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
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