Главный тренер сборной Дании: мы не готовились играть против сборной Перу с такой поддержкой публики

Сборная Дании обыграла команду Перу в матче первого тура группы C чемпионата мира — 2018. Об этом рассказал главный тренер сборной Дании."Мы не готовились играть против сборной с такой поддержкой публики, но мы готовились побеждать. Мы не пропускаем уже 5 матчей, у нас очень сильная защита. И конечно очень важно что у нас сильный вратарь. Мы могли забить еще, но очень важно, что Шмейхель не позволил сопернику забить. Каспер настоящий акробат.Что касается Квиста, то у него подозрение на перелом ребра. Если оно подтвердится, то он больше не сыграет на чемпионате мира. Мы не сможем его заменить прямо сейчас, поэтому в заявке останется только 22 человека", - сказал тренер.