Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26755
Политика и события в стране и мире 4625
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 78
Ситуация на юго-востоке Украины 119639
Mузыка 5726
Зенит 104688
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Главный тренер сборной Дании: мы не готовились играть против сборной Перу с такой поддержкой публики

Сборная Дании обыграла команду Перу в матче первого тура группы C чемпионата мира — 2018. Об этом рассказал главный тренер сборной Дании.

"Мы не готовились играть против сборной с такой поддержкой публики, но мы готовились побеждать. Мы не пропускаем уже 5 матчей, у нас очень сильная защита. И конечно очень важно что у нас сильный вратарь. Мы могли забить еще, но очень важно, что Шмейхель не позволил сопернику забить. Каспер настоящий акробат.

Что касается Квиста, то у него подозрение на перелом ребра. Если оно подтвердится, то он больше не сыграет на чемпионате мира. Мы не сможем его заменить прямо сейчас, поэтому в заявке останется только 22 человека", - сказал тренер.
Теги: Сборная Перу
Сегодня, 21:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 22:00) #
  • +3
  •  (3)
online

Сборная Дании проиграла национальную команду Перу

капец у вас редактор

Сборная Дании проиграла национальной команде Перу

Дания выиграла Перу. Давай, редактор, попытку номер 3. Но всё равно не уверен, что у тебя получится laughing laughing laughing
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: 3eBc Санкт-Петербург (Сегодня, 21:39) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Новостник, ты пьян, иди домой. Какой еще тренер Перу?
Регистрация: 7.05.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.