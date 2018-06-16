Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КБ-Гостевая
|26755
|Политика и события в стране и мире
|4625
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|78
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119639
|Mузыка
|5726
|Зенит
|104688
|кто чо любит пажрать?
|3198
|Угадываем игроков
|18336
Новости партнеров
Лента новостей:
21:32
Главный тренер сборной Дании: мы не готовились играть против сборной Перу с такой поддержкой публики (2)
Главный тренер сборной Дании: мы не готовились играть против сборной Перу с такой поддержкой публики (2)
15:33
Власти Ростовской области ставят перед "Ростовом" задачу попасть в еврокубки в предстоящем сезоне (1)
Власти Ростовской области ставят перед "Ростовом" задачу попасть в еврокубки в предстоящем сезоне (1)
15:20
Стартовый состав Франции в матче с Австралией стал самым юным на чемпионатах мира с 1930 года (1)
Стартовый состав Франции в матче с Австралией стал самым юным на чемпионатах мира с 1930 года (1)
Наставник сборной Перу: мы могли забить Дании много голов, но это футбол
Главный тренер сборной Перу прокомментировал поражение от Дании.
"Мы играли хорошо, мы могли много забить, но футбол это в первую очередь про эффективность. Мы сегодня не были эффективными. При этом мы очень рады что приехало столько наших болельщиков. Сюда в Россию непросто добраться, но они большие молодцы. Мне очень жаль что мы не смогли порадовать их победой. Если бы мы сыграли хотя бы вничью это было бы все таки справедливее. Тем не менее мы не будем менять свою тактику. Мы продолжим играть страстно. Меня радует что мои игроки сохраняют этот боевой настрой.
Не слишком ли сильно завели нас фанаты? Нет, что вы. Они исключительно придали нам сил и настроя. Даже когда мы проигрывали, они продолжали гнать нас вперед.
Надо учитывать, что у нас был очень сильный соперник. Хотя впереди будет еще сильнее - Франция. По этой причине мы расстроены, что мы проиграли Дании и оказались в статусе аутсайдера", - сказал тренер.
"Мы играли хорошо, мы могли много забить, но футбол это в первую очередь про эффективность. Мы сегодня не были эффективными. При этом мы очень рады что приехало столько наших болельщиков. Сюда в Россию непросто добраться, но они большие молодцы. Мне очень жаль что мы не смогли порадовать их победой. Если бы мы сыграли хотя бы вничью это было бы все таки справедливее. Тем не менее мы не будем менять свою тактику. Мы продолжим играть страстно. Меня радует что мои игроки сохраняют этот боевой настрой.
Не слишком ли сильно завели нас фанаты? Нет, что вы. Они исключительно придали нам сил и настроя. Даже когда мы проигрывали, они продолжали гнать нас вперед.
Надо учитывать, что у нас был очень сильный соперник. Хотя впереди будет еще сильнее - Франция. По этой причине мы расстроены, что мы проиграли Дании и оказались в статусе аутсайдера", - сказал тренер.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.