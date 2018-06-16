Наставник сборной Перу: мы могли забить Дании много голов, но это футбол

Главный тренер сборной Перу прокомментировал поражение от Дании."Мы играли хорошо, мы могли много забить, но футбол это в первую очередь про эффективность. Мы сегодня не были эффективными. При этом мы очень рады что приехало столько наших болельщиков. Сюда в Россию непросто добраться, но они большие молодцы. Мне очень жаль что мы не смогли порадовать их победой. Если бы мы сыграли хотя бы вничью это было бы все таки справедливее. Тем не менее мы не будем менять свою тактику. Мы продолжим играть страстно. Меня радует что мои игроки сохраняют этот боевой настрой.Не слишком ли сильно завели нас фанаты? Нет, что вы. Они исключительно придали нам сил и настроя. Даже когда мы проигрывали, они продолжали гнать нас вперед.Надо учитывать, что у нас был очень сильный соперник. Хотя впереди будет еще сильнее - Франция. По этой причине мы расстроены, что мы проиграли Дании и оказались в статусе аутсайдера", - сказал тренер.