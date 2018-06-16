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Гильермо Очоа: у нас действительно есть, что противопоставить сборной Германии

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мнением по поводу предстоящего матча против Германии.

"Сборная Мексики по футболу не нуждается в представлении команды Германии. В завтрашнем матче нам нужно проявить максимальную бдительность, в первую очередь, не дать им развивать атаки, когда мяч находится на нашей половине поля. У нас действительно есть, что противопоставить сборной Германии, мы постараемся это использовать в завтрашнем матче", - цитирует Очоа ТАСС.
Теги: Сборная Мексики
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