Шёне: может, наша победа была и не очень красивой, но мы взяли три очка, а это - самое важное

Сборная Дании одержала трудовую победу над Перу. Совсем не получился удар у полузащитника "Тоттенхэма" Эриксена, а вот добивание от Шёне было куда интереснее."Футболисты из Перу играли очень хорошо, они доминировали большую часть времени, но мы очень хорошо сыграли в обороне, что и стало залогом победы. Поэтому победили мы, а не они.Может, наша победа была и не очень красивой, но мы взяли три очка, а это - самое важное.Был ли я удивлён хорошей игрой Перу? - Нет, на самом деле, нет. Мы знаем многих из их игроков, которые выступают в Европе, у них хорошая команда. Они очень быстрые, я думаю, что если они будут играть так и дальше, то турнир может сложиться для них удачно.Была превосходная обстановка на стадионе. Удивительно видеть столько болельщиков из Перу. Здорово, что столько людей решили совершить такое путешествие. Отличая атмосфера!", - сказал игрок.