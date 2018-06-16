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Лионель Месси: мы заслуживали победы над исландцами

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о матче своей команды против Исландии (1:1).

"Мы хотели победить, но не удалось - забили быстрый гол, но исландцы сравняли счет. Они плотно встали в обороне, пройти которую было сложно, как и найти свободное пространство. Да, у нас был шанс, но я его не использовал. Мы заслуживали победы, сейчас есть время отдохнуть и продолжать подготовку к следующим матчам", - цитирует Месси ТАСС.
Теги: Месси
Сегодня, 23:42
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно должны были, но исланцы дрались в обороне как черти.
Мне эта игра напомнила игру Спартак - СКА, одну команду так прижали к своим воротам, что об контр-игре они и не помышляли.
С поправкой на уровень исполнителей и турнира.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 23:43) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну так тебе дали левый пеналь пробить, гниль.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
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