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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Салах готов сыграть за сборную Египта в матче с Россией
Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах готов сыграть в матче с командой России во втором туре группового этапа ЧМ-2018. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Египта.
"Он был готов сыграть и против Уругвая, но тренер не хотел рисковать", — информирует официальный сайт "Ливерпуля" со ссылкой на египетскую федерацию.
"Чемпионат.сом"
"Он был готов сыграть и против Уругвая, но тренер не хотел рисковать", — информирует официальный сайт "Ливерпуля" со ссылкой на египетскую федерацию.
"Чемпионат.сом"
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