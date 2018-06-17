Салах готов сыграть за сборную Египта в матче с Россией

Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах готов сыграть в матче с командой России во втором туре группового этапа ЧМ-2018. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Египта."Он был готов сыграть и против Уругвая, но тренер не хотел рисковать", — информирует официальный сайт "Ливерпуля" со ссылкой на египетскую федерацию.