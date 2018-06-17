Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4629
Mузыка 5727
кто чо любит пажрать? 3200
Ситуация на юго-востоке Украины 119641
КБ-Гостевая 26755
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 78
Зенит 104688
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Александр Жуков: эта победа сборной России ни о чем еще не говорит

Первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал итоги матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

"Важно выиграть первый матч, не всегда это нам удается, но здесь добились результата. Дальше спокойнее точно не будет, эта победа ни о чем еще не говорит", - цитирует Жукова "Р-Спорт".
Теги: Сборная России
Сегодня, 08:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 08:54) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Жорж Милославский
Разносторонний спец.....твое мнение явно никого не интересует....

А твое мнение,пздц,как важно


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 08:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Разносторонний спец.....твое мнение явно никого не интересует....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.