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Александр Жуков: эта победа сборной России ни о чем еще не говорит
Первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал итоги матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).
"Важно выиграть первый матч, не всегда это нам удается, но здесь добились результата. Дальше спокойнее точно не будет, эта победа ни о чем еще не говорит", - цитирует Жукова "Р-Спорт".
"Важно выиграть первый матч, не всегда это нам удается, но здесь добились результата. Дальше спокойнее точно не будет, эта победа ни о чем еще не говорит", - цитирует Жукова "Р-Спорт".
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