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Лука Модрич: мы наберем очки в матче с Аргентиной

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о победе своей команды в матче против Нигерии (2:0).

"Вне зависимости от результата аргентинцев днем, нам было чрезвычайно важно начать турнир с победы. Мы добились ее и теперь набираем уверенность. Теперь на крыльях этой победы мы будем продолжать свое путешествие по чемпионату мира. Дальше у нас будет очень сложная игра против фаворита нашей группы, аргентинцев. Им нужно теперь выигрывать, они не ожидали, что потеряют очки с исландцами. Но, думаю, мы наберем очки", - цитирует Модрича ТАСС.
Теги: Модрич Сборная Хорватии
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