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Таксист, сбивший в Москве 7 человек, уснул за рулем

Стала известна причина субботнего ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадали семь человек.

"Таксист, являющийся гражданином Киргизии, который совершил наезд на пешеходов, был трезв, он уснул за рулем. Мужчина находился в России легально и имел все необходимые для работы в стране документы", – сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам водителя, он работал всю ночь и поэтому уснул, а с места ДТП попытался сбежать, поскольку испугался произошедшего.

Среди пострадавших двое мексиканцев, сообщили в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы. Они получили незначительные ушибы и не были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Сегодня, 09:13
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(2)
№8 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:56) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
видать должок у него был какой то перед игилами....
копать нада.не раздувая канешна.
Я бы ему и сыворотку вколол..чтоб разболтать..на часок...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Когда поймал желтое такси у метро,пришлось не только учить киргиза пользоваться навигатором,но и включать передачи)он первый день работал.С горем пополам доехали.Но я не понимаю кто их берет на работу с такой подготовкой???


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:10) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Giovane Elber
Если кто видео смотрел с места событий , поймет, что чувак точно не уснул, если бы он уснул,то врезался в машину которая была перед ним, да и рванул он уж очень бодро от разъеренной толпы...

вот и я про это же


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Giovane Elber GElber (Сегодня, 10:03) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Если кто видео смотрел с места событий , поймет, что чувак точно не уснул, если бы он уснул,то врезался в машину которая была перед ним, да и рванул он уж очень бодро от разъеренной толпы...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:41) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
спросонья так не бегают целенаправленно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:38) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Долго это ещё будет продолжаться? Когда уже выгоним всех этих гастеров? Одна беда от них


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:31) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
закрыть уепана.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 09:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
если эти киргизы спящими так бегают,то ....страшно представить как это будет выглядеть когда они бегут проснувшись....
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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