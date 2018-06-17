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Ведран Чорлука: надеюсь, русские обыграют Египет и мы встретимся в четвертьфинале

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука после матча с Нигерией (2:0) рассказал о впечатлениях от ЧМ-2018.

"Думаю, игра была равная, мы в защите хорошо играли, ни одного момента не было. Думаю, стандарты на этом чемпионате играют большую роль, забили два стандарта.

Смотрел матч открытия, смотрел Португалия – Испания (3:3), смотрел Аргентина – Исландия (1:1). Когда нет тренировок, все смотрим.

Пока рано говорить, кто больше всех впечатлил, но, наверное, Россия – самый крупный счет. Там есть Миранчуки и Самедов, мой хороший друг. Надеюсь, обыграют Египет и встретимся где-нибудь там, в четвертьфинале", - цитирует Чорлука Sports.ru.
Теги: Чорлука Сборная Хорватии Сборная Нигерии
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