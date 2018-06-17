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Гилфи Сигурдссон: мы не питаем особенных иллюзий

Полузащитник сборной Исландии Гилфи Сигурдссон прокомментировал ничью своей команды в матче против Аргентины (1:1).

"Это была особенная игра для нас, мы давно об этом мечтали, долго шли к этому. Возможно, нам досталась сложнейшая группа на чемпионате, нам предстоят еще две невероятно сложные игры, но мы постараемся доказать, что приехали не просто так. Мы не питаем особенных иллюзий, готовы уехать домой, но не собираемся это делать быстро", - цитирует Сигурдссона ТАСС.
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 09:42
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№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 10:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вы играите в антифутбол, как пакостливые упрямые дети с бородой и созревшими яйцами.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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