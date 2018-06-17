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Юссуф Поульсен: в следующих матчах мы сыграем лучше
Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен рассказал о победе над командой Перу (1:0).
"Это была эмоциональная игра, особенно для меня. Пенальти вроде бы был из-за меня, я почувствовал тогда себя нехорошо. Сегодня я, наверное, хорошо сыграл. Мы все вложились в эту игру, собрали волю, показали бойцовский дух, хотя это не самый лучший наш матч, можем действовать лучше.
Для многих из нас это первый чемпионат мира. Думаю, в следующих матчах мы сыграем лучше", - сказал игрок.
Rusfootball.info
"Это была эмоциональная игра, особенно для меня. Пенальти вроде бы был из-за меня, я почувствовал тогда себя нехорошо. Сегодня я, наверное, хорошо сыграл. Мы все вложились в эту игру, собрали волю, показали бойцовский дух, хотя это не самый лучший наш матч, можем действовать лучше.
Для многих из нас это первый чемпионат мира. Думаю, в следующих матчах мы сыграем лучше", - сказал игрок.
Rusfootball.info
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