Юссуф Поульсен: в следующих матчах мы сыграем лучше

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен рассказал о победе над командой Перу (1:0)."Это была эмоциональная игра, особенно для меня. Пенальти вроде бы был из-за меня, я почувствовал тогда себя нехорошо. Сегодня я, наверное, хорошо сыграл. Мы все вложились в эту игру, собрали волю, показали бойцовский дух, хотя это не самый лучший наш матч, можем действовать лучше.Для многих из нас это первый чемпионат мира. Думаю, в следующих матчах мы сыграем лучше", - сказал игрок.