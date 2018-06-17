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МВД: болельщик из Нигерии упал с козырька подъезда по неосторожности

Пресс-служба Управления полиции Москвы опровергла информацию о том, что в городе выбросили из окна болельщика из Нигерии.

"В ходе проверки сообщения о падении мужчины с высоты было установлено, что указанный гражданин вышел из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже многоэтажного дома, на козырек подъезда и по собственной неосторожности упал.

В результате падения он получил травмы, после чего был направлен в медицинское учреждение. Проверкой установлено, что никаких противоправных действий в отношении пострадавшего не совершалось", – сообщили РБК в полиции.
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