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Давор Шукер: во всей Хорватии нет ни одной арены уровня стадиона "Калининград". Это позор

Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер выразил недовольство состоянием футбольной инфраструктуры в стране.

"Организация потрясающая на чемпионате мира в России. Спасибо вашей стране за гостеприимство, за улыбки на лицах, за отличные рестораны. Вижу, как все в России сейчас живут футболом – от простого таксиста до президента, с которым мы виделись на конгрессе FIFA.

Расстраивает меня только одно, что во всей Хорватии нет ни одной современной арены уровня стадиона "Калининград". И это просто позор, ведь наша сборная занимает 15-е место в мировом рейтинге. Мы – большая футбольная держава, но у нас нет новой арены хотя бы даже на 25 тысяч зрителей. Это не укладывается в голове.

Если российская пресса может как-то помочь, я прошу вас помочь. Задайте вопрос хорватским журналистам, почему они не проводят расследований на эту тему. Задайте вопрос руководителям нашей страны, почему не строится стадион для футбольной сборной", - цитирует Шукера "Р-Спорт".
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 12:09
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15
(8)
№15 Написал: Игорь Сербский (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (0)
online

позор когда 150 млн.страна с огромными ресурсами живет хуже чем маленькая Хорватия, а не старые стадионы. последние построить значительно легче, чем экономику и уровень жизни.
Регистрация: 12.08.2015 [жалоба]
№14 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 14:28) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
бандеровская крыса,

joy
Фашисты, сперва скажите, что в ваших цветах нету черного и сравните с кличем бандерлогов киевских - "Only white!", а это Правый Сектор стадиона имени Лобановского, правосеки, братья ваши
https://pbs.twimg.com/media/BwtlHyUCcAASo8Q.jpg


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: tantara002 (Сегодня, 14:23) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Сэт
не могу представить чтобы у нас такое сказали

Где это у вас , в 404 , бандеровец ?


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№12 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ckorp
Тогда пусть и ваши хорватские журналисты зададут вопросы:  во сколько обошлось нашему государству все так наладить, даже бесплатный проезд из одного города, где проводятся матчи ЧМ, в другой. Все это очень хорошо, но быстро закончится. Все равно Россию будут хаять всяко-разно. А на будний день для народа останется подарочек: повышение срока выхода на пенсию, повышение налогов, и, соответственно, повышение всего и вся. Вся эта гнусная падаль наверху совершенно не думает о своем народе. Повторюсь, спорт, зрелища и в данном случае праздник футбола-очень замечательно. А потом... наверное, суп с котом. Прошу прощения за не совсем уместную лирику.

+++
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№11 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 14:12) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
о, гришка-долпоеб обьявился опять... погань недочеловеческая...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Просто надо сделать заявку на проведение ЧЕ и руководство страны зашевелится.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№9 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 13:19) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
удивительно что хорватский чиновник говорит о своих такое.
не могу представить чтобы у нас такое сказали.

опуская хорошо это или плохо.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№8 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:14) #
  • +11
  •  (11)

Зато у хорватов футболисты замечательные, надо поинтересоваться у них, какой лимит на легионеров надо делать и какие зарплаты платить футболистам, что бы родные стали так играть.
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:01) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: grisha
Так что суп будет первое время только с крысами

из тебя, бандеровская крыса, никакого супа не выйдет

smiley
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:58) #
  • +4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Так что суп будет первое время только с крысами

из тебя, бандеровская крыса, никакого супа не выйдет
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: grisha (Сегодня, 12:56) #
  • -16
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
спорт, зрелища и в данном случае праздник футбола-очень замечательно. А потом... наверное, суп с котом.

Хрен тебе !!!!
Люди котов спрячут, во всяком случае в Питере - проверено в войну
Так что суп будет первое время только с крысами - но и их очень быстро сожрут депутаты
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:51) #
  • +11
  •  (27)
Болеет за:
«Зенит»
Тогда пусть и ваши хорватские журналисты зададут вопросы:  во сколько обошлось нашему государству все так наладить, даже бесплатный проезд из одного города, где проводятся матчи ЧМ, в другой. Все это очень хорошо, но быстро закончится. Все равно Россию будут хаять всяко-разно. А на будний день для народа останется подарочек: повышение срока выхода на пенсию, повышение налогов, и, соответственно, повышение всего и вся. Вся эта гнусная падаль наверху совершенно не думает о своем народе. Повторюсь, спорт, зрелища и в данном случае праздник футбола-очень замечательно. А потом... наверное, суп с котом. Прошу прощения за не совсем уместную лирику.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:45) #
  • +3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
Позор - это трое нижеопИсавшихся клоунов-защеканцев.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: ale Вятка (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
позор это когда школы разваливаются и больницы в глубинке, а играть можно и при 25 тыс.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 12:19) #
  • -27
  •  (29)
Болеет за:
«Зенит»
Запрос принят - к вам вылетают зелёненькие хорватские патриоты - теперь будете для нас арбузЫ растить под нашим руководстом на футбольных стадионах

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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