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Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде перед матчем с Тунисом

Футболисты сборной Англии отказались от официальной тренировки на стадионе "Волгоград-Арена" перед матчем ЧМ-2018 с Тунисом.

Причины отказа английской команды от проведения предыгрового занятия неизвестны, но представители сборной примут участие в предматчевой пресс-конференции.

Английские футболисты прилетят в Волгоград за сутки до матча, также в воскресенье в город прибудут и болельщики команды.

Сборная Туниса прилетела в город в субботу и проведет в воскресенье предматчевое занятие.

ТАСС
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 12:23
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4
(1)
№4 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 13:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
опять дуркуют козлы, наверно опасаются что всех в волге утопят
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 13:09) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Egorysche
Цитата: pivo69
Испугались,что соперник раньше времени
раскроет их фирменные фишечки?

скорее бояться, что коварные русские расисты вместе с не менее коварными хаккерами и медведями с балалайками будут поджидать их там laughing laughing


Ну,от этого им всё-равно никуда не деться...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: pivo69
Испугались,что соперник раньше времени
раскроет их фирменные фишечки?

скорее бояться, что коварные русские расисты вместе с не менее коварными хаккерами и медведями с балалайками будут поджидать их там laughing laughing
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 12:32) #
  • 0
  •  (2)

Испугались,что соперник раньше времени
раскроет их фирменные фишечки?
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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