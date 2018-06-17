Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде перед матчем с Тунисом

Футболисты сборной Англии отказались от официальной тренировки на стадионе "Волгоград-Арена" перед матчем ЧМ-2018 с Тунисом.Причины отказа английской команды от проведения предыгрового занятия неизвестны, но представители сборной примут участие в предматчевой пресс-конференции.Английские футболисты прилетят в Волгоград за сутки до матча, также в воскресенье в город прибудут и болельщики команды.Сборная Туниса прилетела в город в субботу и проведет в воскресенье предматчевое занятие.