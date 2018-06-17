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Виталий Мутко сказал напутственную речь на тренировке сборной России перед матчем с Египтом

Вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению ЧМ-2018 Виталий Мутко навестил сборную России перед игрой с Египтом.

Мутко посетил тренировку национальной команды, которая сегодня вылетает в Санкт-Петербург, и сказал напутственную речь.

Теги: Мутко Сборная России Сборная Египта
Сегодня, 12:41
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(1)
№7 Написал: AnK. (Сегодня, 14:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Муток к каждой бочке затычка.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 14:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Дерьмо,поставившее Россию раком с Олимпиадой,нерукропожатное чмо - ну что это недоразумение может сказать путное? tired_face До каких пор этот урод будет лезть в российский футбол? rage
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:06) #
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Цитата: grisha
Вылитый Леонид Ильич
После их шести часовых речей проигрыш был неизбежен во всём - начиная с производства спичек и заканчивая Бураном

А хотелось бы послушать часиков восемь начальника транспортного цеха ))))))))))))))))))))))


Леонид Ильич - святой человек! И время было при нем золотое! И среди болельщиков Зенита таких дурней, как ты тогда не было.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
На английском, надеюсь?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Сегодня, 13:04) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Теперича, вдохновленная пламенной речью Мутко, наша сборная должна порвать и Египет.

))))))))))))))))))))))
Труселя у него и вовки запасные есть - они и Египет победят за большую взятку ))))))))))))))))
Они обосранные трусы меняют после каждой встречи с людьми
Но, лучше бы летали с журавлями над московй - а мы бы футбол смотрели
ПРАЗДНИК - ЕСТЬ ПРАЗДНИК
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 12:58) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Теперича, вдохновленная пламенной речью Мутко, наша сборная должна порвать и Египет... smirk Ежели такое произойдет, Мутка, речи толкать , надо выпускать перед каждым матчем, так и до финала дойдем...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 12:52) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Вылитый Леонид Ильич
После их шести часовых речей проигрыш был неизбежен во всём - начиная с производства спичек и заканчивая Бураном

А хотелось бы послушать часиков восемь начальника транспортного цеха ))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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