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Борис Игнатьев: игра Фарфана у меня оставила самые лучшие впечатления

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру нападающего Перу Джефферсона Фарфана в матче против Дании (0:1).

"Игра Фарфана у меня оставила самые лучшие впечатления. По игре на половине поля соперников он был одним из самых агрессивных футболистов, он много создавал предпосылок для атаки для своих товарищей по команде. Возможно, при плотной игре датчан в обороне ему не удавалось реализовать свое стремление. Мне он очень сегодня понравился", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Фарфан Игнатьев
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