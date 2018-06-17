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Юрий Жирков вернулся в общую группу

Защитник сборной России Юрий Жирков сегодня тренировался в общей группе.

Последние две тренировки команды 34-летний игрок пропустил из-за ушиба голени.

Полузащитник Алан Дзагоев занимался по индивидуальной программе.

ТАСС
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 13:06
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