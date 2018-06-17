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Мохамед Салах тренируется в общей группе перед игрой с Россией

Форвард сборной Египта Мохамед Салах занимается в общей группе на тренировке перед игрой группового этапа ЧМ-2018 с Россией.

В воскресенье сборная Египта проводит открытую для СМИ тренировку на "Ахмат-Арене" в Грозном.

Салах не играл в первом матче сборной Египта на ЧМ, в котором африканцы в Екатеринбурге проиграли Уругваю со счетом 0:1.

Как сообщал после матча главный тренер египетской сборной Эктор Купер, тренерский штаб принял решение не выпускать Салаха на поле, так как был риск рецидива травмы.

ТАСС
Теги: Салах Сборная Египта Сборная России
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