Мохамед Салах тренируется в общей группе перед игрой с Россией

Форвард сборной Египта Мохамед Салах занимается в общей группе на тренировке перед игрой группового этапа ЧМ-2018 с Россией.В воскресенье сборная Египта проводит открытую для СМИ тренировку на "Ахмат-Арене" в Грозном.Салах не играл в первом матче сборной Египта на ЧМ, в котором африканцы в Екатеринбурге проиграли Уругваю со счетом 0:1.Как сообщал после матча главный тренер египетской сборной Эктор Купер, тренерский штаб принял решение не выпускать Салаха на поле, так как был риск рецидива травмы.