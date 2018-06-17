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Валерий Рейнгольд: ничья с Исландией - трагедия для аргентинцев, им надо было впрягаться в работу, как это сделали мы
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от первых дней чемпионата мира, объяснил, в чем сборная России превзошла команду Аргентины, а также рассказал о своих ожиданиях по поводу матча с египтянами.
- Откровенно говоря, первые дни турнира меня не впечатлили, - сказал Рейнгольд. - Я внимательно смотрел все матчи. У меня складывается впечатление, что участники только втягиваются, а, может быть, сильные сборные, такие как команды Франции, Аргентины, заранее предвкушают выход из группы. А это чревато неприятными последствиями. Аргентинцы в матче с исландцами абсолютно никакого впечатления на меня не произвели. У Месси абсолютно ничего не получалось. Он не забил пенальти. Мое мнение, не обыграть Исландию — это трагедия для аргентинцев. А происходит все это потому, что не надо раскачиваться — надо впрягаться в работу сразу. Впрягаться надо примерно так же, как впряглась после громадной критики в свой адрес сборная России. Вне зависимости от того слабая или нет команда Саудовской Аравии, мы сразу включили большие скорости, и все получилось. И не потому что мы мастера высокого уровня, а за счет беготни, беговой подготовки...
- То есть в этом отношении вы бы посоветовали команде Аргентины взять пример с нашей сборной?
- Ну, конечно! И не только аргентинцам, но и другим командам. Той же сборной Испании, которая сначала вышла прогуляться, а потом они поняли, что все это может неприятно закончиться для них. Видно было, что команда Португалии ниже классом, но она горбатилась. То есть на одном мастерстве, конечно, далеко не уедешь. Испанцы потом включились в работу, но было уже поздно. Матч завершился с таким счетом, как и должен был закончиться. Хотя в последние минуты Португалия имела преимущество. Но я о другом хочу сказать: на чемпионате мира времени на раскачку нет - включайтесь в работу сразу!
- Что еще отметите из увиденного в первые дни?
- Были неприятные моменты. Имею в виду пенальти: некоторые одиннадцатиметровые были непонятные. Те эпизоды, когда нам показывают, отнял защитник, защитник и нападающий оба упали — таких моментов очень много в игре. Если такие пенальти назначать, их можно и по пять-шесть назначать. Борьба в штрафной ведь беспощадная идет при стандартах. Если говорить о позитивном, то приятное впечатление оставила сборная России. При всех делах, при
том,что футболисты команды Саудовской Аравии вообще играть не умеют. Но это их проблемы. Я внимательно наблюдал за этим соперником, эта команда — уже молодец потому, что играет на первенстве мира, что пробилась в группу сильнейших. Ну, приехали поучиться... Так что не надо на этой эйфории спекулировать. Потому что все самое главное впереди.
- Впереди ключевой матч с командой Египта...
- Если не будет играть Салах, то мы должны эту команду обыгрывать. Потому что Салаха мы опасаемся абсолютно по делу. Сборная Египта по своему уровню, конечно, выше соперника по предыдущему матчу, но ничего особенного я здесь не увидел. Тем не менее будет очень тяжелая игра, поскольку единственный шанс для египтян зацепиться за плей-офф — обыграть нас: ничья их не устраивает. Понятно, что они навяжут нам борьбу. Другого пути у них нет. Мы должны быть к этому готовы. А если будет там Салах, то там такая атмосфера футбольная будет, он может наших так напрячь!.. У меня по этому поводу есть опасения. В обороне играет Игнашевич, классный защитник, но все-таки ему под сорок: на скорости возраст порой сказывается, все мы живые люди. Поэтому, конечно, нельзя Игнашевича один на один с Салахом оставлять. Я так понял: Салаха они готовят под игру с нами, потому что они не выпустили его, когда 0:1 уругвайцам проигрывали. Видно, что дают парню до конца в себя прийти. Так что он может выплеснуть всю энергию и мастерство в игре с нами. Не хотелось бы этого.
- Откровенно говоря, первые дни турнира меня не впечатлили, - сказал Рейнгольд. - Я внимательно смотрел все матчи. У меня складывается впечатление, что участники только втягиваются, а, может быть, сильные сборные, такие как команды Франции, Аргентины, заранее предвкушают выход из группы. А это чревато неприятными последствиями. Аргентинцы в матче с исландцами абсолютно никакого впечатления на меня не произвели. У Месси абсолютно ничего не получалось. Он не забил пенальти. Мое мнение, не обыграть Исландию — это трагедия для аргентинцев. А происходит все это потому, что не надо раскачиваться — надо впрягаться в работу сразу. Впрягаться надо примерно так же, как впряглась после громадной критики в свой адрес сборная России. Вне зависимости от того слабая или нет команда Саудовской Аравии, мы сразу включили большие скорости, и все получилось. И не потому что мы мастера высокого уровня, а за счет беготни, беговой подготовки...
- То есть в этом отношении вы бы посоветовали команде Аргентины взять пример с нашей сборной?
- Ну, конечно! И не только аргентинцам, но и другим командам. Той же сборной Испании, которая сначала вышла прогуляться, а потом они поняли, что все это может неприятно закончиться для них. Видно было, что команда Португалии ниже классом, но она горбатилась. То есть на одном мастерстве, конечно, далеко не уедешь. Испанцы потом включились в работу, но было уже поздно. Матч завершился с таким счетом, как и должен был закончиться. Хотя в последние минуты Португалия имела преимущество. Но я о другом хочу сказать: на чемпионате мира времени на раскачку нет - включайтесь в работу сразу!
- Что еще отметите из увиденного в первые дни?
- Были неприятные моменты. Имею в виду пенальти: некоторые одиннадцатиметровые были непонятные. Те эпизоды, когда нам показывают, отнял защитник, защитник и нападающий оба упали — таких моментов очень много в игре. Если такие пенальти назначать, их можно и по пять-шесть назначать. Борьба в штрафной ведь беспощадная идет при стандартах. Если говорить о позитивном, то приятное впечатление оставила сборная России. При всех делах, при
том,что футболисты команды Саудовской Аравии вообще играть не умеют. Но это их проблемы. Я внимательно наблюдал за этим соперником, эта команда — уже молодец потому, что играет на первенстве мира, что пробилась в группу сильнейших. Ну, приехали поучиться... Так что не надо на этой эйфории спекулировать. Потому что все самое главное впереди.
- Впереди ключевой матч с командой Египта...
- Если не будет играть Салах, то мы должны эту команду обыгрывать. Потому что Салаха мы опасаемся абсолютно по делу. Сборная Египта по своему уровню, конечно, выше соперника по предыдущему матчу, но ничего особенного я здесь не увидел. Тем не менее будет очень тяжелая игра, поскольку единственный шанс для египтян зацепиться за плей-офф — обыграть нас: ничья их не устраивает. Понятно, что они навяжут нам борьбу. Другого пути у них нет. Мы должны быть к этому готовы. А если будет там Салах, то там такая атмосфера футбольная будет, он может наших так напрячь!.. У меня по этому поводу есть опасения. В обороне играет Игнашевич, классный защитник, но все-таки ему под сорок: на скорости возраст порой сказывается, все мы живые люди. Поэтому, конечно, нельзя Игнашевича один на один с Салахом оставлять. Я так понял: Салаха они готовят под игру с нами, потому что они не выпустили его, когда 0:1 уругвайцам проигрывали. Видно, что дают парню до конца в себя прийти. Так что он может выплеснуть всю энергию и мастерство в игре с нами. Не хотелось бы этого.
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