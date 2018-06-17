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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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Алан Дзагоев: надеюсь, выйдем в 1/8 финала, и я смогу сыграть
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в матче открытия чемпионата мира, надеется еще выступить на мундиале.
- День рождения - это грустный праздник?
- Наверное, нет. Все пожелали здоровья, главный тренер и Виталий Леонтьевич поздравили. Как обычно.
- Матч с Египтом где будете смотреть?
- Матч буду смотреть дома в кругу семьи.
- Команда что подарила?
- Пока ничего, но положительного результата завтра будет достаточно. Мутко пожелал удачи команде и победы в Санкт-Петербурге.
- Расскажите, как вы получили травму. Это рецидив, перенагрузки?
- Нет. Я травмировал левую ногу, а всегда рвалась правая. Первый раз в моей карьере. Даже не знаю, что сказать. Вроде все делал правильно, максимально профессионально подошел к тренировочному процессу и играм. Мне тяжело назвать причину.
- Сейчас как себя чувствуете? Есть ли болевые ощущения?
- Пока при ходьбе есть болевое ощущение. Первые три-четыре дня всегда так бывает. У меня уже огромный опыт в этом. Надеюсь, дальше будет лучше.
- Какие-то упражнения уже можно делать?
- Завтра начинаю заниматься в тренажерном зале. Буду крутить велосипед и делать какие-то упражнения.
- Вы не летите на игру в Санкт-Петербург, а на теориях присутствуете?
- У нас вчера была теория перед матчем с Египтом, и я на ней присутствовал. Наверное, одну пропущу. Но ничего страшного.
- Какой срок восстановления называют врачи?
- Тяжело сказать. Доктора будут наблюдать динамику и дальше будет видно.
Конечно, травма стала ударом. Что же тут хорошего, когда главный турнир в жизни проходит мимо тебя? Надеюсь, что я еще успею сыграть. Если выйдем в 1/8 финала, может получится сыграть.
- Что скажете о сборной Египта?
- Мы смотрели матч Египет - Уругвай. Очень организованная команда, хорошо прессингует, обороняется. Классом египтяне явно выше, чем Саудовская Аравия, но надеюсь, что победа будет за нами.
- Что сказал команде Виталий Мутко перед сегодняшней тренировкой?
- Пожелал нам удачи и положительного исхода.
Rusfootball.info
- День рождения - это грустный праздник?
- Наверное, нет. Все пожелали здоровья, главный тренер и Виталий Леонтьевич поздравили. Как обычно.
- Матч с Египтом где будете смотреть?
- Матч буду смотреть дома в кругу семьи.
- Команда что подарила?
- Пока ничего, но положительного результата завтра будет достаточно. Мутко пожелал удачи команде и победы в Санкт-Петербурге.
- Расскажите, как вы получили травму. Это рецидив, перенагрузки?
- Нет. Я травмировал левую ногу, а всегда рвалась правая. Первый раз в моей карьере. Даже не знаю, что сказать. Вроде все делал правильно, максимально профессионально подошел к тренировочному процессу и играм. Мне тяжело назвать причину.
- Сейчас как себя чувствуете? Есть ли болевые ощущения?
- Пока при ходьбе есть болевое ощущение. Первые три-четыре дня всегда так бывает. У меня уже огромный опыт в этом. Надеюсь, дальше будет лучше.
- Какие-то упражнения уже можно делать?
- Завтра начинаю заниматься в тренажерном зале. Буду крутить велосипед и делать какие-то упражнения.
- Вы не летите на игру в Санкт-Петербург, а на теориях присутствуете?
- У нас вчера была теория перед матчем с Египтом, и я на ней присутствовал. Наверное, одну пропущу. Но ничего страшного.
- Какой срок восстановления называют врачи?
- Тяжело сказать. Доктора будут наблюдать динамику и дальше будет видно.
Конечно, травма стала ударом. Что же тут хорошего, когда главный турнир в жизни проходит мимо тебя? Надеюсь, что я еще успею сыграть. Если выйдем в 1/8 финала, может получится сыграть.
- Что скажете о сборной Египта?
- Мы смотрели матч Египет - Уругвай. Очень организованная команда, хорошо прессингует, обороняется. Классом египтяне явно выше, чем Саудовская Аравия, но надеюсь, что победа будет за нами.
- Что сказал команде Виталий Мутко перед сегодняшней тренировкой?
- Пожелал нам удачи и положительного исхода.
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