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Алан Дзагоев: надеюсь, выйдем в 1/8 финала, и я смогу сыграть

Алан Дзагоев: надеюсь, выйдем в 1/8 финала, и я смогу сыграть Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в матче открытия чемпионата мира, надеется еще выступить на мундиале.

- День рождения - это грустный праздник?

- Наверное, нет. Все пожелали здоровья, главный тренер и Виталий Леонтьевич поздравили. Как обычно.

- Матч с Египтом где будете смотреть?

- Матч буду смотреть дома в кругу семьи.

- Команда что подарила?

- Пока ничего, но положительного результата завтра будет достаточно. Мутко пожелал удачи команде и победы в Санкт-Петербурге.

- Расскажите, как вы получили травму. Это рецидив, перенагрузки?

- Нет. Я травмировал левую ногу, а всегда рвалась правая. Первый раз в моей карьере. Даже не знаю, что сказать. Вроде все делал правильно, максимально профессионально подошел к тренировочному процессу и играм. Мне тяжело назвать причину.

- Сейчас как себя чувствуете? Есть ли болевые ощущения?

- Пока при ходьбе есть болевое ощущение. Первые три-четыре дня всегда так бывает. У меня уже огромный опыт в этом. Надеюсь, дальше будет лучше.

- Какие-то упражнения уже можно делать?

- Завтра начинаю заниматься в тренажерном зале. Буду крутить велосипед и делать какие-то упражнения.

- Вы не летите на игру в Санкт-Петербург, а на теориях присутствуете?

- У нас вчера была теория перед матчем с Египтом, и я на ней присутствовал. Наверное, одну пропущу. Но ничего страшного.

- Какой срок восстановления называют врачи?

- Тяжело сказать. Доктора будут наблюдать динамику и дальше будет видно.

Конечно, травма стала ударом. Что же тут хорошего, когда главный турнир в жизни проходит мимо тебя? Надеюсь, что я еще успею сыграть. Если выйдем в 1/8 финала, может получится сыграть.

- Что скажете о сборной Египта?

- Мы смотрели матч Египет - Уругвай. Очень организованная команда, хорошо прессингует, обороняется. Классом египтяне явно выше, чем Саудовская Аравия, но надеюсь, что победа будет за нами.

- Что сказал команде Виталий Мутко перед сегодняшней тренировкой?

- Пожелал нам удачи и положительного исхода.

Rusfootball.info
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 13:50
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(4)
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну Дзагоев это чуть более лучшая копия Жано,почти всегда в лазарете,хотя талант есть.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Radomir Krasnodar (Сегодня, 14:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Здоровья , Алан!
Регистрация: 1.04.2014 [жалоба]
№2 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 14:33) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stainless
Я видел матч россиян со сборной Саудовской Аравии. Очень жаль, что Дзагоев получил травму. Желаю ему скорейшего возвращения в строй. А что касается самой игры, то не вижу смысла ее комментировать, счет 5:0 говорит сам за себя", - сказал Хонда, выступавший за ЦСКА с 2010 по 2013 год.

Если бы не травма Дзаги,мы бы не увидели как выстрелил Черышев. Думаю от добра добра не ищут, теперь Черышев в основе,а Дзага в запасе.
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Я видел матч россиян со сборной Саудовской Аравии. Очень жаль, что Дзагоев получил травму. Желаю ему скорейшего возвращения в строй. А что касается самой игры, то не вижу смысла ее комментировать, счет 5:0 говорит сам за себя", - сказал Хонда, выступавший за ЦСКА с 2010 по 2013 год.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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