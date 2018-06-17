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Младен Крстаич: на нас возложены большие ожидания, но мы хорошо подготовились

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич поделился мнением о предстоящем стартовом матче ЧМ с Коста-Рикой.

"Спал хорошо, потому что моя команда хорошо подготовилась в последние две недели. Насчет стартового состава давайте не будем, но все, наверное, догадываются.

Мы довольны атмосферой в команде. Конечно, нелегко игрокам, которые закончили сложный сезон, и им через небольшое количество времени снова пришлось перезагрузить свои моторы.

На нас возложены большие ожидания, но я могу заверить, что мы хорошо готовы к воскресному матчу. Я доволен отношением игроков", - цитирует Крстаича "Р-Спорт".
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