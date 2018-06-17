Владимир Жириновский: Россия выйдет из группы, обыграв Египет и сыграв вничью с Уругваем

Председатель и основатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что сборная России выйдет из группы на чемпионате мира — 2018."Сборная России обыграет Египет со счётом 1:0, а с Уругваем сыграем вничью — 0:0. Мы выйдем из группы", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Аль-Джазира".