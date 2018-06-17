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Владимир Жириновский: Россия выйдет из группы, обыграв Египет и сыграв вничью с Уругваем

Председатель и основатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что сборная России выйдет из группы на чемпионате мира — 2018.

"Сборная России обыграет Египет со счётом 1:0, а с Уругваем сыграем вничью — 0:0. Мы выйдем из группы", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Аль-Джазира".
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:15
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№4 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ещё один клоун вылез,давно видно небыло...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 15:55) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Осьмино

Да скорей Пятикрылый Семих*й! Непотобл*дь, животное такое, что не тонет


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:44) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Осьминог Пауль Жириновский? А он редко ошибается, да будет так!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (4)

Отлично
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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