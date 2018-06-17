Потерявшегося ребенка на фан-фесте в Петербурге нашли за 30 секунд

Сотрудники службы безопасности фестиваля болельщиков на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге 16 июня помогли мужчине найти потерявшуюся дочь. На поиски ребенка ушло полминуты.Отца ребенка заметили, когда он перелез через ограждение у сцены и взобрался на огромные акустические колонки. Мужчину пригласили на сцену, чтобы он мог обратиться к своему ребенку в микрофон, а болельщиков попросили создать полную тишину. Услышав речь родного человека, девочка сразу откликнулась и под овации толпы оказалась в объятьях отца.Организаторы фан-феста напомнили, что болельщикам с детьми следует сначала пройти пункт регистрации, расположенный у первого входа (со стороны Канала Грибоедова, у Спаса-на-Крови), где каждому ребенку выдают специальный браслет с его именем и контактами сопровождающих лиц.