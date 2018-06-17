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Виталий Мутко: все увидели, что в сборной России нет безразличных

Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития РФ Виталий Мутко поделился мыслями об игре сборной России на ЧМ-2018 и рассказал, что строится на Красной площади.

"Была ли травля Черчесова до турнира? Я такое не могу подтвердить, потому что есть болельщики и миллионы людей, у которых есть возможность что-то писать и говорить. Мы всё время ориентируемся на них. Миллионы людей поддерживают эту команду. В ней собраны лучшие, за исключением тех, кто травмирован: Джикия, Васин. Какой у нас уровень футбола, такой покажем. То, что они не безразличные, это все увидели. Сейчас парням надо спокойно подготовиться к следующей игре. Она для нас будет главной.

Что строится на Красной площади? Там будет небольшой футбольный городок. Футбольное поле, детские турниры проходить будут. Будет создан уголок футбола. Раньше это было нельзя сделать из-за концертных мероприятий, связанных с Днём России. Сейчас это сделают, и буквально за несколько дней это всё откроется", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 15:48
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№12 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 17:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
закрой уже пасть, ты к футболу никакого отношения не имеешь...

...как и клуб, которым ты руководи. Это просто - сборище случайных людей, беда в том, что для России выпал этот... Несчастный случай


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: grisha (Сегодня, 17:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: xxxxx
"Это наши футболисты и других у нас не будет в ближайшее время. И их надо поддерживать" - это вам скажет любой российский футбольный чиновник и .........любой , поддерживающий это мнение.

То есть банда воров и их стукачи - при чём ту люди ?
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: rocker31
Я не пойму,только один я вижу ,что сборная вообще никакая?! Это же просто отстой-ни обработать мяч,ни пас дать... Отдали инициативу нулевым арабам и стали их ловить на контратаках,будто это Испания... 5:0 -звёзды сошлись(спасибо!) ,но откуда сколько громких слов,где реальный взгляд на вещи?

"Это наши футболисты и других у нас не будет в ближайшее время. И их надо поддерживать" - это вам скажет любой российский футбольный чиновник и .........любой , поддерживающий это мнение.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№9 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
Я не пойму,только один я вижу ,что сборная вообще никакая?! Это же просто отстой-ни обработать мяч,ни пас дать... Отдали инициативу нулевым арабам и стали их ловить на контратаках,будто это Испания... 5:0 -звёзды сошлись(спасибо!) ,но откуда сколько громких слов,где реальный взгляд на вещи?

Реальный взгляд на вещи будет тогда, когда сборная проиграет)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№8 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:38) #
  • -1
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Болеет за:
«Краснодар»
как отменили гонорары за участие в играх сборной, так и совесть у сборников проснулась. И это правильно, когда такое чудо опять случится - играть дома и попав в группу, минуя отборочный турнир?!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№7 Написал: grisha (Сегодня, 16:35) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Здрасьте обосрамшись - тут любой проходящий мимо не будет безразличным к вони
Если только насморк кремля - он всех лишает обоняния напрочь )))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 16:30) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Я не пойму,только один я вижу ,что сборная вообще никакая?! Это же просто отстой-ни обработать мяч,ни пас дать... Отдали инициативу нулевым арабам и стали их ловить на контратаках,будто это Испания... 5:0 -звёзды сошлись(спасибо!) ,но откуда сколько громких слов,где реальный взгляд на вещи?
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 16:22) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Все увидели, что Мутко 0 без палочки, а все держится на не безразличных.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 16:15) #
  • -2
  •  (2)

Мутко, уйди!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот муДко точно ничем не вытравишь...и ракетно-ядерным ударом не возьмешь!!!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:53) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
закрой уже пасть, ты к футболу никакого отношения не имеешь...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 15:52) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все безразличные - в руководстве РФС


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
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