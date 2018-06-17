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Ростов-на-Дону Ахмат
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Виталий Мутко: все увидели, что в сборной России нет безразличных
Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития РФ Виталий Мутко поделился мыслями об игре сборной России на ЧМ-2018 и рассказал, что строится на Красной площади.
"Была ли травля Черчесова до турнира? Я такое не могу подтвердить, потому что есть болельщики и миллионы людей, у которых есть возможность что-то писать и говорить. Мы всё время ориентируемся на них. Миллионы людей поддерживают эту команду. В ней собраны лучшие, за исключением тех, кто травмирован: Джикия, Васин. Какой у нас уровень футбола, такой покажем. То, что они не безразличные, это все увидели. Сейчас парням надо спокойно подготовиться к следующей игре. Она для нас будет главной.
Что строится на Красной площади? Там будет небольшой футбольный городок. Футбольное поле, детские турниры проходить будут. Будет создан уголок футбола. Раньше это было нельзя сделать из-за концертных мероприятий, связанных с Днём России. Сейчас это сделают, и буквально за несколько дней это всё откроется", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Была ли травля Черчесова до турнира? Я такое не могу подтвердить, потому что есть болельщики и миллионы людей, у которых есть возможность что-то писать и говорить. Мы всё время ориентируемся на них. Миллионы людей поддерживают эту команду. В ней собраны лучшие, за исключением тех, кто травмирован: Джикия, Васин. Какой у нас уровень футбола, такой покажем. То, что они не безразличные, это все увидели. Сейчас парням надо спокойно подготовиться к следующей игре. Она для нас будет главной.
Что строится на Красной площади? Там будет небольшой футбольный городок. Футбольное поле, детские турниры проходить будут. Будет создан уголок футбола. Раньше это было нельзя сделать из-за концертных мероприятий, связанных с Днём России. Сейчас это сделают, и буквально за несколько дней это всё откроется", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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