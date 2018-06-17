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Ведран Чорлука: надеюсь, через год "Балтика" будет в РФПЛ

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука после победы над Нигерией (2:0) в матче ЧМ поделился мнением об арене в Калининграде.

"Советовались со мной по базе "Локомотива", вариант был, но когда увидели, где будем играть, выбрали Рощино.

Стадион отличный. Надеюсь, "Балтика" через год будет в премьер-лиге играть. На этом стадионе красиво играть, условия топ", - цитирует Чорлуку Sports.ru.
Теги: Чорлука Балтика
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