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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Рагнар Сигурдссон: играть против Месси было сложно
Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал о матче против Аргентины (1:1).
"Играть против Месси было сложно, все-таки это лучший футболист мира. Но, думаю, мы сегодня смогли его контролировать, у него практически не было моментов", - цитирует игрока ТАСС.
"Играть против Месси было сложно, все-таки это лучший футболист мира. Но, думаю, мы сегодня смогли его контролировать, у него практически не было моментов", - цитирует игрока ТАСС.
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