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Рагнар Сигурдссон: играть против Месси было сложно

Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал о матче против Аргентины (1:1).

"Играть против Месси было сложно, все-таки это лучший футболист мира. Но, думаю, мы сегодня смогли его контролировать, у него практически не было моментов", - цитирует игрока ТАСС.
Теги: Сигурдссон Месси Сборная Аргентины Сборная Исландии
Сегодня, 16:16
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№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
ЦСКА
Молодцы - раз получилось. Не всем дано.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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