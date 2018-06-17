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Германия - Мексика: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Мексики на матч первого тура группового этапа ЧМ-2018.

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Хедира, Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер.

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано, Гуардадо, Эррера, Х. Эрнандес, Вела.
Теги: Сборная Германии Сборная Мексики
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