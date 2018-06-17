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Антон Миранчук: приятно, что люди повернулись к нам лицом, мы стараемся для народа

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча с Египтом (19 июня) на ЧМ-2018.

"У каждой команды есть свои изъяны. Будем смотреть, находить моменты и вскрывать оборону. В каждой команде акценты меняются. То, что мы смотрели с Саудовской Аравией, подстраивались под них. С Египтом уже есть какие-то свои нюансы. Но в какой-то другой футбол мы не можем играть, поэтому примерно всё то же самое. Просто будут внесены какие-то нюансы.

Смотришь на игру египтян с Салахом и без — это разные матчи. Но на поле играют 11 человек, а не один. Он хороший футболист, делает погоду в этой команде.

На чемпионате мира каждая победа, каждое очко на вес золота. Понимаем, что игра с саудовцами прошла, эмоции утихли. Готовимся к новой игре, новым испытаниям. Все понимают, что с Египтом будет другой футбол.

Все мы понимаем критику, воспринимаем её нормально. Очень приятно, что люди повернулись к нам лицом. Мы стараемся для народа, для России, для нас", - цитирует Миранчука "Чемпионат.сом".
Теги: Миранчук Ан. Сборная России
Сегодня, 17:24
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№6 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 18:22) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кочегар
жду когда тебя лепёха кто-нибудь отмудохает

Судьба у тебя такая... Вашу КучуХарь так и зовут - существо "ждун"


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Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 18:13) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сунул Цзы
Ты лучше подумай, почему твоего лица на поляне не было. Холя был не очень нашедший с осетином общий язык Дзюба, или никакое кузяево... А тебя - не было. Учитывая, что команда выиграла... Тренер прав, а ты - лавочник

Цитата: voron (CSKA)
После матча с Египтом увидите не лица, а задницы

Да не увидим. Заняты будут задницы - именно египтянами.
Из всей команды только Саламыч да ваш Головин в адекватке, остальные, такое впечатление, бога за бороду ухватили. Кто такой этот вон Чук? Он играл? Что он своё сосало вообще раскрыл?

Цитата: Александр из Тюмени
вы сильнее саудитов

Весьма не факт. Саудиты в матче сыграли в потеряшку, но пару раз - они серьезно нам показывали, что защиты у нас нет... Может сыграло, что они уже месяц не жрут, рамадан-таки... Но пару восторгов соорудили, мораль - на нахалке команда такого уровня - нам явно создаст проблемы

жду когда тебя лепёха кто-нибудь отмудохает
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 18:05) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ты лучше подумай, почему твоего лица на поляне не было. Холя был не очень нашедший с осетином общий язык Дзюба, или никакое кузяево... А тебя - не было. Учитывая, что команда выиграла... Тренер прав, а ты - лавочник

Цитата: voron (CSKA)
После матча с Египтом увидите не лица, а задницы

Да не увидим. Заняты будут задницы - именно египтянами.
Из всей команды только Саламыч да ваш Головин в адекватке, остальные, такое впечатление, бога за бороду ухватили. Кто такой этот вон Чук? Он играл? Что он своё сосало вообще раскрыл?

Цитата: Александр из Тюмени
вы сильнее саудитов

Весьма не факт. Саудиты в матче сыграли в потеряшку, но пару раз - они серьезно нам показывали, что защиты у нас нет... Может сыграло, что они уже месяц не жрут, рамадан-таки... Но пару восторгов соорудили, мораль - на нахалке команда такого уровня - нам явно создаст проблемы


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 17:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не надо выдавать желаемое за действительное, вы сильнее саудитов и не более, ждем второго тура и расставим точки и запятые в вашей дальнейшей судьбе.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 17:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
После матча с Египтом увидите не лица, а задницы
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:28) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
не долго и отвернуться...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
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