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Антон Миранчук: сборная Египта похожа на Саудовскую Аравию, но лучше организована
Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился мнением о национальной команде Египта.
Напомним, встреча россиян со сборной Египта в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018 состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
"Смотрел матч Египет — Уругвай. Очень тяжёлая игра была. Все организованные, сконцентрированные. Ребята умеют играть в обороне. Чем-то похожа на команду Саудовской Аравии, но более организованная. Но думаю, что нового ничего там не увидим. Мы всегда играем на победу", - цитирует Миранчука "Чемпионат.сом".
Напомним, встреча россиян со сборной Египта в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018 состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
"Смотрел матч Египет — Уругвай. Очень тяжёлая игра была. Все организованные, сконцентрированные. Ребята умеют играть в обороне. Чем-то похожа на команду Саудовской Аравии, но более организованная. Но думаю, что нового ничего там не увидим. Мы всегда играем на победу", - цитирует Миранчука "Чемпионат.сом".
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