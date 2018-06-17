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Диего Коста: хотел бы быть таким, как Роналду

Нападающий сборной Испании Диего Коста высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду, оформившего хет-трик в этой игре (3:3).

"Нужно поздравить Роналду. Стоило его покритиковать – и видите, что получилось. Лучше оставить его в покое. Я хотел бы быть таким, как он", - цитирует Косту Cadena Cope.
Теги: Коста Роналду
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