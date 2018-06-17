Парагвайские рефери во главе с Энрике Касересом обслужат матч Россия - Египет

Стали известны имена арбитров на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 между Россией и Египтом, сообщает твиттер ФИФА.Игру будут обслуживать парагвайские рефери во главе с Энрике Касересом. Первый ассистент – Эдуардо Кардосо, второй ассистент – Хуан Соррилья. Четверым судьей назначен турок Джюнейт Чакир.