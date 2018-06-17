Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4644
КБ-Гостевая 26756
Ситуация на юго-востоке Украины 119650
Зенит 104690
Mузыка 5727
кто чо любит пажрать? 3200
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 78
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Парагвайские рефери во главе с Энрике Касересом обслужат матч Россия - Египет

Стали известны имена арбитров на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 между Россией и Египтом, сообщает твиттер ФИФА.

Игру будут обслуживать парагвайские рефери во главе с Энрике Касересом. Первый ассистент – Эдуардо Кардосо, второй ассистент – Хуан Соррилья. Четверым судьей назначен турок Джюнейт Чакир.
Теги: Сборная Египта Сборная России
Сегодня, 18:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: TheOx129 (Сегодня, 19:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
А чё инопланетян не пригласили...

avnik,
так Салах же будет


--------------------
Не каждому дано болеть за лучшую команду страны..
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 18:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А чё инопланетян не пригласили...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.