Ростовский губернатор планирует болеть за сборную Швейцарии в матче ЧМ-2018 с бразильцам

Губернатор Ростовской области Василий Голубев планирует болеть за сборную Швейцарии во время матча чемпионата мира с бразильцами, который пройдет в воскресенье на стадионе "Ростов-Арена". Об этом он сообщил журналистам во время встречи болельщиков в аэропорту.Матч группового этапа турнира пройдет в воскресенье, начало - 21:00 мск."Болею за хороший футбол, сегодня буду смотреть по ситуации. С другой стороны, можно поболеть и за швейцарцев сегодня, чтобы у них была уверенность и хорошая борьба получилась, главное, чтобы была интересная игра", - сказал он.Всего в Ростове-на-Дону состоятся пять матчей турнира: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе кроме сборных Бразилии и Швейцарии (17 июня), сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.