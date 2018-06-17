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Мэр: все билеты на матчи ЧМ-2018 в Волгограде проданы

Все билеты проданы на матчи группового этапа чемпионата мира в Волгограде, заявил мэр Волгограда Андрей Косолапов.

"Все билеты проданы", - цитирует мэра ТАСС.

В Волгограде пройдут четыре матча чемпионата мира. 18 июня сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня - Нигерии и Исландии, 25 июня - Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - Японии и Польши.

Матч сборных Англии и Туниса начнется 18 июня в 21:00 мск.
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