Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4650
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 80
КБ-Гостевая 26756
Ситуация на юго-востоке Украины 119650
Зенит 104690
Mузыка 5727
кто чо любит пажрать? 3200
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Сборная Мексики с минимальным счетом победила Германию

В матче группового этапа чемпионата мира сборная Мексики одержала победу над Германией.

Чемпионат мира-2018

Группа F. 1-й тур

Стадион: Лужники (Москва, Россия)

Германия – Мексика 0:1

Гол: Лосано, 35

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 81), Хедира (Ройс, 62), Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер (Брандт, 87).

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано (Хименес, 67), Гуардадо (Маркес, 75), Эррера, Х. Эрнандес, Вела (Альварес, 59).

Предупреждения: Морено, 40, Мюллер, 85, Эррера, 90
Теги: Сборная Мексики Сборная Германии
Сегодня, 19:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
37
(5)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№37 Написал: Бриг (Сегодня, 20:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Сюрприз.Мексиканцы молодцы.Немцы могли и дожать в концовке.Не срослось.Чемпионат интересный получается.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№36 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: joly
Даже немцы пешком не смогли выиграть у бегающих мексиканцев.

Никто из фаворитов к 1-му туру в группе на пик формы не выходит.

Но зря немцы отказались от традиции чемпионского тренера менять. Не видно, в чем немцы прибавили с прошлого ЧМ.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№35 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 20:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
будут ли теперь Бразильцы стараться занять первое место в группе,чтобы попасть в 1/8 на Германию? blush

Я бы очень хотел увидеть этот матч!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№34 Написал: ale Вятка (Сегодня, 20:32) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
молодцы мексиканцы


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№33 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (1)

Хорошо для интриги. Хороший был матч.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№32 Написал: joly Сочи (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Даже немцы пешком не смогли выиграть у бегающих мексиканцев.


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
№31 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
нефига подобного,португезы с испанами выдали самы йфееричный матч


Испанцы встали в конце, и поплатились, а здесь была интрига до конца. Ну, если тебе достаточно 75-ти минут футбола, вместо 93-ёх, разубеждать тебя не буду.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№30 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 20:24) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
будут ли теперь Бразильцы стараться занять первое место в группе,чтобы попасть в 1/8 на Германию? blush

Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным (с)
И это, конечно, не про бразильцев (горячие парни, как известно)!
Хотя нынешняя Германия им вполне по зубам! Имхо


--------------------
Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013 [жалоба]
№29 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 20:21) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
У Германии сегодня отсутствовал центр ... Езил , Мюллер и Кейдира провалили матч ... Еще и Лев тянул с заменами , когда было видно , что надо что то менять уже после первого тайма ... В целом Мексика выглядела целеустремленной и знала , что делать , а Германия нет ... Но для немцев ещё не все потеряно ... 6 очков взять вполне возможно и реально ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№28 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:19) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Неожиданно,Мексика бойцы,заслужили эту победу,тем интереснее дальше смотреть,вообще чемпионат очень интересный
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№27 Написал: ROCKER Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
Цитата: Blessing
Пока что Перу и Мексика, на мой взгляд, показали самый зрелищный футбол, романтический, без всякого европейского прагматизма, тактик-куяктик, рубилова и тп...
Ну, а немцы своё возьмут, у таких команд группа, это продолжение контрольных игр, а на пик они выходят к 1/4.

нефига подобного,португезы с испанами выдали самы йфееричный матч

Согласен!
И вообще чемпионами будут португалы, испанцы или бразильцы!


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
№26 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 20:15) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
У Мексики симпатичная и боевая команда. Искренне рад за них. Переживал и держал кулаки до конца
Само первенство пока не разочаровывает. Чемпионат сенсаций! И футбол (за редким исключением) шикарный. От ТВ не оторваться. Даже жена на это зрелище подсела.
Надеюсь, что ещё много классных матчей будет.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№25 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Молорики Эль-Реверсо!
В первом тайме были быстрее немцев, а во втором хорошо контролировали мяч и отлично разрушали атаки Германии.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№24 Написал: spiri (Сегодня, 20:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы мексиканцы!!
Вдохновение и отдача побили порядок!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№23 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
Вот что значит подготовк

А на тактическом разборе смотрели жесткое немецкое порево?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№22 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:10) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Пока что Перу и Мексика, на мой взгляд, показали самый зрелищный футбол, романтический, без всякого европейского прагматизма, тактик-куяктик, рубилова и тп...
Ну, а немцы своё возьмут, у таких команд группа, это продолжение контрольных игр, а на пик они выходят к 1/4.

нефига подобного,португезы с испанами выдали самы йфееричный матч
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№21 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:10) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Футболисты сборной Мексики продолжают подготовку к ЧМ-2018, устроили вечеринку, на которую пригласили 30 девушек из эскорт-агентств

сборная Мексики одержала победу над Германией

Вот что значит подготовка laughing


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№20 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дас ист гут!!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№19 Написал: SVN (Сегодня, 20:03) #
  • +2
  •  (4)

будут ли теперь Бразильцы стараться занять первое место в группе,чтобы попасть в 1/8 на Германию? blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№18 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мексиканцы минимум еще два могли сделать на контрах, но в последний момент ... пороли..
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№17 Написал: avnik море (Сегодня, 20:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мексиканцы "повязали" немцев. Вне игры не было - был пенальти. ))) Короче должен был быть разгром, если бы не было столько ошибок в нападении....


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:59) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пока что Перу и Мексика, на мой взгляд, показали самый зрелищный футбол, романтический, без всякого европейского прагматизма, тактик-куяктик, рубилова и тп...
Ну, а немцы своё возьмут, у таких команд группа, это продолжение контрольных игр, а на пик они выходят к 1/4.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№15 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Та да! Немцам определенно нужны изменения, последние результаты удручающие...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№14 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Я безмерно рад,.хотя мексиканцы могли ещё пару штук закатить.Я так и не понял маневра Очоа,вратарь фрицев был в их штрафной,вместо того чтобы начать голевую атаку,стал лежать на поле.Ну ладно.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№13 Написал: лад USSR (Сегодня, 19:59) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
В конце матча мексиканцы конечно попили крови у своих болельщиков. Но все же 1:0 удержали. Интересная группа получится, немцам в полноги уже не сыграть. Игра Швеции с Германией - это будет рыцарское побоище.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№12 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:58) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы! Фрицы, убирайтесь нах!


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
еще один шикарный матч.оч надеюсь,что швейцарцы сожмут булки и дадут бой бразилам.было бы замечательным завершением этого прекрасного дня.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№10 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 19:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik
Кто-то сомневался, что фрицы не выиграют ЧМ в России?

Я - нет!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№9 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 19:55) #
  • 0
  •  (2)
online

не зря сегодня буррито ел))


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (5)

Ни шагу назад! За ними Мексика!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.