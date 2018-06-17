Милан Родич: приятно вернуться в Самару, стадион нас поддерживал

Экс-защитник "Крыльев Советов" Милан Родич поделился впечатлениями от возвращения в Самару после победы сборной Сербии над командой Коста-Рики, передаёт корреспондентРоман Гуськов.- Да, очень приятно вернуться в Самару. Стадион хороший, мне очень понравилась атмосфера сегодня. Очень приятно, что стадион поддерживал нас. Каждый знакомый из Самары написал мне сообщение с поддержкой. Мы очень счастливы, что выиграли первую игру на чемпионате мира.- Прежде всего мы играли вместе, каждый играл за каждого. У нас было много шансов. Сегодня мы выиграли, потому что были единой команды. Надеюсь, в следующей игре будет также.- Нет, конечно. Если у меня будет шанс играть, я буду играть. Но пока он наш капитан, желаю, чтобы он каждую игру так забивал.- На чемпионате мира нет фаворитов. Каждая команда хорошая. Но сегодня мы были вместе, все 23 игрока. Только так можно выигрывать на чемпионате мира.