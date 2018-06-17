Милан Родич: приятно вернуться в Самару, стадион нас поддерживал

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4650
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|80
|КБ-Гостевая
|26756
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119650
|Зенит
|104690
|Mузыка
|5727
|кто чо любит пажрать?
|3200
|Угадываем игроков
|18336
Новости партнеров
Лента новостей:
19:48
Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой
Душко Тошич: 2 часа не выходили из раздевалки, потому что ждали игрока с допинга, хотели выходить всей командой
19:15
Тренер сборной Южной Кореи: у игроков по четыре номера на футболке – это чтобы запутать шведов
Тренер сборной Южной Кореи: у игроков по четыре номера на футболке – это чтобы запутать шведов
18:08
Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининграда из-за отсутствия шенгенских виз (3)
Более 150 болельщиков сборной Нигерии не смогли уехать из Калининграда из-за отсутствия шенгенских виз (3)
17:48
Александр Коларов: где-то в голове у меня сидела мысль, что хочу забить именно такой красивый гол
Александр Коларов: где-то в голове у меня сидела мысль, что хочу забить именно такой красивый гол
13:48
Валерий Рейнгольд: ничья с Исландией - трагедия для аргентинцев, им надо было впрягаться в работу, как это сделали мы (5)
Валерий Рейнгольд: ничья с Исландией - трагедия для аргентинцев, им надо было впрягаться в работу, как это сделали мы (5)
13:06
Юрий Жирков вернулся в общую группу (1)
Юрий Жирков вернулся в общую группу (1)
12:41
Виталий Мутко сказал напутственную речь на тренировке сборной России перед матчем с Египтом (8)
Виталий Мутко сказал напутственную речь на тренировке сборной России перед матчем с Египтом (8)
Милан Родич: приятно вернуться в Самару, стадион нас поддерживал
Экс-защитник "Крыльев Советов" Милан Родич поделился впечатлениями от возвращения в Самару после победы сборной Сербии над командой Коста-Рики, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Какие впечатление от возвращения в Самару, ожидал, что приедешь на новый стадион на чемпионат мира?
- Да, очень приятно вернуться в Самару. Стадион хороший, мне очень понравилась атмосфера сегодня. Очень приятно, что стадион поддерживал нас. Каждый знакомый из Самары написал мне сообщение с поддержкой. Мы очень счастливы, что выиграли первую игру на чемпионате мира.
- За счёт чего прежде всего удалось добиться победы?
- Прежде всего мы играли вместе, каждый играл за каждого. У нас было много шансов. Сегодня мы выиграли, потому что были единой команды. Надеюсь, в следующей игре будет также.
- Александар Коларов забил красивейший гол. Он по позиции твой конкурент за место в составе. Получается ли воспринимать его как конкурента?
- Нет, конечно. Если у меня будет шанс играть, я буду играть. Но пока он наш капитан, желаю, чтобы он каждую игру так забивал.
- Бразилия и Швейцария на бумаге фавориты. Коста-Рика, проиграв сегодня, по сути, потеряла шансы на плей-офф. Ощущали важность этого матча?
- На чемпионате мира нет фаворитов. Каждая команда хорошая. Но сегодня мы были вместе, все 23 игрока. Только так можно выигрывать на чемпионате мира.
- Какие впечатление от возвращения в Самару, ожидал, что приедешь на новый стадион на чемпионат мира?
- Да, очень приятно вернуться в Самару. Стадион хороший, мне очень понравилась атмосфера сегодня. Очень приятно, что стадион поддерживал нас. Каждый знакомый из Самары написал мне сообщение с поддержкой. Мы очень счастливы, что выиграли первую игру на чемпионате мира.
- За счёт чего прежде всего удалось добиться победы?
- Прежде всего мы играли вместе, каждый играл за каждого. У нас было много шансов. Сегодня мы выиграли, потому что были единой команды. Надеюсь, в следующей игре будет также.
- Александар Коларов забил красивейший гол. Он по позиции твой конкурент за место в составе. Получается ли воспринимать его как конкурента?
- Нет, конечно. Если у меня будет шанс играть, я буду играть. Но пока он наш капитан, желаю, чтобы он каждую игру так забивал.
- Бразилия и Швейцария на бумаге фавориты. Коста-Рика, проиграв сегодня, по сути, потеряла шансы на плей-офф. Ощущали важность этого матча?
- На чемпионате мира нет фаворитов. Каждая команда хорошая. Но сегодня мы были вместе, все 23 игрока. Только так можно выигрывать на чемпионате мира.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.