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Милан Родич: приятно вернуться в Самару, стадион нас поддерживал

Экс-защитник "Крыльев Советов" Милан Родич поделился впечатлениями от возвращения в Самару после победы сборной Сербии над командой Коста-Рики, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

- Какие впечатление от возвращения в Самару, ожидал, что приедешь на новый стадион на чемпионат мира?

- Да, очень приятно вернуться в Самару. Стадион хороший, мне очень понравилась атмосфера сегодня. Очень приятно, что стадион поддерживал нас. Каждый знакомый из Самары написал мне сообщение с поддержкой. Мы очень счастливы, что выиграли первую игру на чемпионате мира.

- За счёт чего прежде всего удалось добиться победы?

- Прежде всего мы играли вместе, каждый играл за каждого. У нас было много шансов. Сегодня мы выиграли, потому что были единой команды. Надеюсь, в следующей игре будет также.

- Александар Коларов забил красивейший гол. Он по позиции твой конкурент за место в составе. Получается ли воспринимать его как конкурента?

- Нет, конечно. Если у меня будет шанс играть, я буду играть. Но пока он наш капитан, желаю, чтобы он каждую игру так забивал.

- Бразилия и Швейцария на бумаге фавориты. Коста-Рика, проиграв сегодня, по сути, потеряла шансы на плей-офф. Ощущали важность этого матча?

- На чемпионате мира нет фаворитов. Каждая команда хорошая. Но сегодня мы были вместе, все 23 игрока. Только так можно выигрывать на чемпионате мира.
Теги: Родич Крылья Советов Сборная Сербии
Сегодня, 19:59
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