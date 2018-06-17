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Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Египтом

Сборная России прилетела в Санкт-Петербург в преддверии матча 2-го тура группового этапа домашнего чемпионата мира – 2018 с командой Египта.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня.

Теги: Сборная России Сборная Египта
Сегодня, 20:01
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№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 21:02) #
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Какая же неожиданная новость...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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