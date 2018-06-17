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Лосано признан лучшим игроком матча Германия - Мексика

Нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано признан лучшим игроком матча первого тура группы F чемпионата мира — 2018 с национальной командой Германии.

Лосано стал автором единственного гола.
Теги: Сборная Германии Сборная Мексики
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