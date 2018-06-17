Бразилия – Швейцария: Неймар сыграет с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Бразилии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с командой Швейцарии.Алисон, Данило, Т. Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, Каземиро, Коутиньо, Виллиан, Г. Жезус, Неймар.: Янн Зоммер - Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Штефан Лихтштайнер - Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Джердан Шачири - Харис Сеферович