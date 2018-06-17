Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4650
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 80
КБ-Гостевая 26756
Ситуация на юго-востоке Украины 119650
Зенит 104690
Mузыка 5727
кто чо любит пажрать? 3200
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Бразилия – Швейцария: Неймар сыграет с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Бразилии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с командой Швейцарии.

Бразилия: Алисон, Данило, Т. Силва, Миранда, Марсело, Паулиньо, Каземиро, Коутиньо, Виллиан, Г. Жезус, Неймар.

Швейцария: Янн Зоммер - Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Штефан Лихтштайнер - Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Джердан Шачири - Харис Сеферович
Теги: Сборная Бразилии Сборная Швейцарии
Сегодня, 20:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: GPS (Сегодня, 21:06) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Бриг
Хотя конечно это из области фантастики..

Да. Бибизянки мощно начали.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Ежели мексиканцы немцев одолели, почему бы щвейцарцам не обыграть бразильянцев...Хотя конечно это из области фантастики..Мало ли...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: GPS (Сегодня, 20:49) #
  • -1
  •  (3)

За Швейцарию!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
2-0, бразилы.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
4:0
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:26) #
  • -2
  •  (6)

А поставлю ка я на ничью ?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 20:23) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
3:1
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.